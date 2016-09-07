Харийс Витолиньш: "Все вратари показывают себя на хорошем уровне"

Тренер сборной России Харийс Витолиньш в преддверии контрольного матча против команды Чехии отметил, что команда находится в хорошем физическом состоянии. По словам наставника, все вратари также показывают себя хорошо, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Напомним, сборная России продолжает в Санкт-Петербурге готовиться к Кубку мира, который стартует 17 сентября. Встреча с Чехией состоится завтра.

– Как выбирали капитана? Со стороны казалось, что выбор был между Дацюком и Овечкиным.

– Это не моя тема. Я не должен отвечать на этот вопрос.

– Как оцените "физику" по итогам первых тренировок?

– Физически ребята все выглядят хорошо. Они должны были готовиться индивидуально, у каждого были свои тренеры. Каждый подготовился как мог. Первые тренировки показали, что они хорошо восстанавливаются. Все в порядке.

– С "красной" бригадой большинства, где играет Овечкин, все понятно. Как варьируете "серых", где играет 7 человек?

– Всех семерых и будем выпускать.

– Хорошая идея!

– Да! Убираем вратаря, тренер выходит с лавки – семь получается. Новая тактика! Никто не запрещал. Если серьезно, будем ротировать семерых. Нарабатывается связка, где есть звено Панарин – Шипачев – Дадонов и тройка, где Кулемин вместе с Дацюком. В этой бригаде Малкин играет крайнего нападающего, с Панариным и Шипачевым – защитника.

– По вратарю нет ясности?

– Пока не будем торопиться. Завтра будет игра. Все вратари показывают себя на хорошем уровне. Все готовы.