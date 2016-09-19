Харийс Витолиньш: "В сборной России все привыкли быть плеймейкерами"

Тренер сборной России Харийс Витолиньш в преддверии второго матча группового турнира Кубка мира против Северной Америки не стал говорить, будут ли изменения в составе. Специалист высоко оценил класс предстоящего соперника, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

– Еще есть время, чтобы подумать над составом, – сказал Витолиньш. – Соперник – молодые ребята, заряжены, играют просто и очень активно. Мы должны быть к этому готовы. Сейчас будет собрание, разберем Северную Америку.

Не скажу, что в матче со Швецией были разрывы между линиями. У форвардов не было поддержки со стороны друг друга. Шведы, как всегда, играли вязко и плотно. Мы все время говорим, что надо бросать, твердим на лавке. Но у нас все привыкли быть плеймейкерами, доводить до верного. И делаем один лишний пас. Сегодня, надеюсь, будем бросать, как вчера это делала Северная Америка.

Почему посадили Шипачева и Дадонова? Нам казалось, что те три звена, которые остались, могут поддержать темп. Казалось, что Панарин будет лучше с Малкиным, чем с Анисимовым.

Потому Жамнов и работает в штабе, что знает, как в НХЛ все функционирует. В частности, он очень помогает при розыгрыше большинства. У каждого в штабе своя роль.