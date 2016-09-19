Харийс Витолиньш: "В сборной России все привыкли быть плеймейкерами"

Тренер сборной России Харийс Витолиньш в преддверии второго матча группового турнира Кубка мира против Северной Америки не стал говорить, будут ли изменения в составе. Специалист высоко оценил класс предстоящего соперника, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.
– Еще есть время, чтобы подумать над составом, – сказал Витолиньш. – Соперник – молодые ребята, заряжены, играют просто и очень активно. Мы должны быть к этому готовы. Сейчас будет собрание, разберем Северную Америку.
Не скажу, что в матче со Швецией были разрывы между линиями. У форвардов не было поддержки со стороны друг друга. Шведы, как всегда, играли вязко и плотно. Мы все время говорим, что надо бросать, твердим на лавке. Но у нас все привыкли быть плеймейкерами, доводить до верного. И делаем один лишний пас. Сегодня, надеюсь, будем бросать, как вчера это делала Северная Америка.
Почему посадили Шипачева и Дадонова? Нам казалось, что те три звена, которые остались, могут поддержать темп. Казалось, что Панарин будет лучше с Малкиным, чем с Анисимовым.
Потому Жамнов и работает в штабе, что знает, как в НХЛ все функционирует. В частности, он очень помогает при розыгрыше большинства. У каждого в штабе своя роль.
RW.irk
Упёртый русский----Но вопрос вчерашнего матча был в том, что удобной позиции для броска не предоставлялось - в этом дело!======== Это не так! Было достаточно ситуаций, когда Малкин, Панарин, Тарасенко, Кузнецов...имели возможности для броска с пол зоны, но вместо этого они искали партнёра и в итоге происходили потери. Особенно комично это смотрелось примерно за 3 минуты до конца, когда вообще уже нужно было действовать предельно просто, но вместо этого, примерно за 30 секунд Малкин, кузнецов и Панарин трижды упустили возможность бросить (притом, что партнёры уже накатывались на пятак, т.е. имелись бы возможности добивания) и начали искать передачку и все 3 раза они не дошли до адресата...
20:07
RW.irk
Искремас----В том числе, если посмотреть на то как они начинают искать лучшие варианты, вместо того, чтобы брать игру на себя...
19:55
Упёртый русский
Тяжёлый случай, и это говорит тренер сборной! У нас куча игроков с прекрасным броском - Овечкин, Малкин, Тарасенко, Кучеров, Дацюк - это супер примы броска в нхл, Панарин, Марков, Куликов, Орлов прекрасно бросают при предоставившейся удобной возможности. Дадонов и Зайцев прекрасно бросали в кхл. Но вопрос вчерашнего матча был в том, что удобной позиции для броска не предоставлялось - в этом дело! Именно плеймекеров и не хватало! Единственный раз за матч плеймекер Кузнецов отдал острый пас из-за ворот на Кулёмина - и шведов выручила только штанга! Но всё остальное время именно плеймекеры молчали, а бросающие не открывались, как нужно, и в итоге - единственный острый момент за 59 минут!
19:47
Искремас
Это кто же у нас там плеймейкер? Уж не Овечкин ли с Тарасенко?
18:29