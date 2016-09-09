Харийс Витолиньш: "В первом матче с чехами могли побольше забить и пропустить поменьше"

Тренер сборной России Харийс Витолиньш подчеркнул, что второй контрольный матч против Чехии (в субботу в Праге) вряд ли получится таким же зрелищным, как первая игра. Вчера в Санкт-Петербурге россияне победили чехов (4:3) в первой встрече в рамках подготовки к Кубку мира-2016.

– Немножко устали, потому что в семь часов утра выехали из гостиницы, прилетели, еле успели пообедать, а потом отправились на тренировку, – сказал Витолиньш. – Однако есть достаточно времени восстановиться до завтрашней игры, настроение хорошее.

– Коррективы внесли после вчерашней игры?

– Конечно, еще и завтра разберем некоторые моменты, уделим внимание обороне, как мы видели, вчера были проблемы на нашем пятаке, часто проигрывали отскоки, добивания. Да и в атаке, в большинстве, есть что усилить, поострее сыграть.

– Есть какая-то польза от того, что играете два матча подряд с одним соперником?

– Думаю, что нет, но главное – игровая практика. Больше смотрим не на соперника, а на то, чтобы самим сыграться. Завтра будет совсем другая игра – большая площадка, лед не самого лучшего качества. Шайба скачет, вряд ли встреча будет такая зрелищная, как вчера, когда были момент за моментом.

– Сразу три человека дебютировали вчера (Кучеров, Наместников и Нестеров. – Прим. "СЭ"), как оцените их игру?

– Все старались, самоотдача была хорошая. Если брать голевые моменты, могли побольше забить и пропустить поменьше.

– Не хватало игровой практики?

– Конечно, первый раз играли вместе – тренировки это одно, а реальные матчи совсем иное. Совсем другие скорости, для того, чтобы сыграться, всегда нужно время.