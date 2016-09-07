Харийс Витолиньш: "У сборной России все тройки нападения - ударные"

Тренер сборной России Харийс Витолиньш в преддверии контрольного матча против команды Чехии рассказал, как формировались тройки нападения. По словам наставника, все звенья будут ударными, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Напомним, сборная России продолжает в Санкт-Петербурге готовиться к Кубку мира, который стартует 17 сентября. Встреча с Чехией состоится завтра.

– На чемпионате мира вы пробовали Телегина вместе с Дацюком, но у Ивана не пошла игра. Сейчас опять пробуете это сочетание. Почему?

– Мы просто расставляем игроков и смотрим, как пойдет. Здесь совсем другая игра. На этих площадках все намного быстрее и намного примитивнее. Для коррекции еще достаточно времени. Посмотрим, как пойдет.

– Бригады меньшинства тоже будут постоянные?

– Тоже будут постоянные. Мы старались выпускать те пары, которые будут играть в меньшинстве. Если вы наблюдали внимательно, то могли видеть, что оборонялись одни и те же пары нападающих и пары защитников.

– Будете делать сдерживающее звено?

– Кого сдерживать?

– Ударные тройки соперников.

– А у нас все ударные! Все должны выполнять одну задачу и в обороне и в атаке. Наши ребята мастеровитые и молодые. Они достойно играют и в защите и в нападении. Делить не будем. Старались раскинуть так, чтобы в каждой тройке были игроки силового плана, которые будут отрабатывать.

– Как Кулемин с Малкиным?

– Примерно.

– В НХЛ Кулемина видят игроком оборонительного плана, а вы стараетесь использовать его и в атаке.

– Знаете, когда идет сезон, получается как-то по-другому. Ты определяешь игрока. На такой короткий турнир мы собрали лучших и стараемся их как-то составить, чтобы все получилось.

– Перед началом тренировки сборная почтила память "Локомотива" минутой молчания. Боль чувствуется до сих пор?

– Это всегда вспоминается – когда кого-то видишь, встречаешь, обсуждаешь. Когда в Ярославль приезжаешь. Воспоминания всегда приходят. Надо помнить это.