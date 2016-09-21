20:11 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Харийс Витолиньш: "У Дацюка микротравма, но он готовится к матчу с финнами"

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Тренер сборной России Харийс Витолиньш рассказал, что у нападающего россиян Павла Дацюка – микротравма, но он продолжает готовиться к матчу против команды Финляндии, передает спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

Сегодня сборная России провела тренировку, а завтра сыграет матч Кубка мира против команды Финляндии. Начало в 22:00 по московскому времени.

Нападающие: Телегин - Анисимов - Дадонов, Панарин - Малкин - Кулемин, Тарасенко - Дацюк - Овечкин - Шипачев, Кучеров - Кузнецов - Наместников.

Защитники: Орлов - Зайцев, Марченко - Куликов, Марков - Емелин, Нестеров.

Вратари: Бобровский, Варламов, Василевский.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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tipitip

Держись, Паша! Хорошо, что уже не в НХЛ, беречься особо не надо. Но он и так бы не берегся, это не Радулов Саша, как-никак!

20:57

zeromanj

Это атас. Павел лучший игрок группы В как минимум. (не в обиду Бобру:))

20:45

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