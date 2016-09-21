Харийс Витолиньш: "У Дацюка микротравма, но он готовится к матчу с финнами"

Тренер сборной России Харийс Витолиньш рассказал, что у нападающего россиян Павла Дацюка – микротравма, но он продолжает готовиться к матчу против команды Финляндии, передает спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.
Сегодня сборная России провела тренировку, а завтра сыграет матч Кубка мира против команды Финляндии. Начало в 22:00 по московскому времени.
Нападающие: Телегин - Анисимов - Дадонов, Панарин - Малкин - Кулемин, Тарасенко - Дацюк - Овечкин - Шипачев, Кучеров - Кузнецов - Наместников.
Защитники: Орлов - Зайцев, Марченко - Куликов, Марков - Емелин, Нестеров.
Вратари: Бобровский, Варламов, Василевский.
tipitip
Держись, Паша! Хорошо, что уже не в НХЛ, беречься особо не надо. Но он и так бы не берегся, это не Радулов Саша, как-никак!
20:57
zeromanj
Это атас. Павел лучший игрок группы В как минимум. (не в обиду Бобру:))
20:45