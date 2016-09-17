Харийс Витолиньш: "Стараемся использовать Дацюка и Малкина на вбрасываниях"

Тренер сборной России Харийс Витолиньш рассказал о подготовке национальной команды к Кубку мира-2016. Завтра команда Олега Знарка встретится со сборной Швеции.

– Вечером команда примет участие в длительной церемонии открытыя Кубка мира. Это сказывается на тренировочном процессе?

– Мы уже перестроились. Здесь такие правила. Мы готовимся как все другие команды, все в одинаковых условиях. Быть возмущенными чем-то – неправильно.

– Что скажете о сборной Северной Америки?

– Молодая команда, быстрая, много играют в тело. Думаю, что мастерства у нашей команды должно быть больше. Но расслабляться нельзя. Выигрывают не только за счет мастрества, желание и самоотдача стоят на первом месте.

– Есть что-то, что не понравилось в матче с Канадой?

– Есть. У нас сегодня было собрание, мы все это разбирали и показывали ребятам. Есть нюансы, которые надо улучшать.

– В матче с Канадой полностью уступили по вбрасываниям.

– Не так категорично. Дацюк и Малкин были довольно успешны. Поэтому мы старались больше использовать их на вбрасываниях в зоне обороны. Конечно, это важный компонент. Европейское вбрасывание и североамериканское отличаются, здесь разрешают подыгрывать коньком и играть в клюшку, в более силовом стиле. Поэтому нужно перестроиться.