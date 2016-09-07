Харийс Витолиньш: "Серьезно не разбирали Чехию"

Тренер сборной России Харийс Витолиньш в преддверии контрольного матча против команды Чехии отметил, что команда соперника особо не изучала и будет отталкиваться от своей игры, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Напомним, сборная России в Санкт-Петербурге продолжает готовиться к Кубку мира, который стартует 17 сентября. Встреча с Чехией состоится завтра.

– Вчера Олег Знарок сказал, что почти ничего не знает о чехах. Поделитесь своей информацией.

– По большому счету мы серьезно их не разбирали. Больше готовились сами.

– В какой хоккей вы хотите играть?

– Знаете, это детали. Зачем сейчас разглашать, как мы будем откатываться, как будем закатываться. Для этого тренировки проводим. Думаю, все это видят. В связи с тем, что площадки маленькие, все команды будут более-менее одинаковые. Мы видели чешских игроков, которые выступают за океаном, – у всех одно и то же. Нужно больше смотреть, как выглядит свое. А через товарищеские игры посмотрим, как играют европейские команды.

- Завтра какой состав будет?

- Завтра на раскатке и узнаете.