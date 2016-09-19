18:18 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Харийс Витолиньш: "Сегодня все или ничего"

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Тренер сборной России Харийс Витолиньш в преддверии второго матча группового турнира Кубка мира против Северной Америки отметил, что судьба команды на турнире решится в предстоящей встрече. Также наставник рассказал о пожарной тревоге в отеле сборной, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

– Пожарная тревога разбудила нас в 7.30 – 7.40, – сказал Витолиньш. – Встали все вместе, но выдержали паузу, из гостиницы никто не вышел. Пусть это будет сигналом, что мы должны быть все вместе. Все ребята понимают, что сегодня все или ничего.

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