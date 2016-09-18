Харийс Витолиньш: "Просмотр фильма "В бой идут одни старики" придаст мотивации сборной России"

Тренер сборной России Харийс Витолиньш заявил, что просмотр кинофильма "В бой идут одни старики" должен придать мотивации игрокам перед первой матчем Кубка мира со Швецией. Специалист отметил, что цитаты прославленного российского полководца Александра Суворова также придают национальной команде победный настрой. Встреча пройдет в воскресенье.

– Сегодня приняли решение посмотреть с командой фильм "В бой идут одни старики", – приводит "Р-Спорт" слова Витолиньша. – Считаю, это хорошо, это станет дополнительной мотивацией для игроков. Почему в раздевалке у нас цитаты полководца Суворова? У нас есть маркетологи, которые этим занимаются, я на другом концентрируюсь. Но все равно это может быть полезно, ребята смотрят, задумываются. Самое главное – наладить нам игру в защите, потому что в нападении собраны мастеровитые ребята, которые должны решить игру.