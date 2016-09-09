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Харийс Витолиньш: "Планируем, что во втором матче против Чехии сыграет Варламов"

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Тренер сборной России Харийс Витолиньш отметил, что во втором контрольном матче против Чехии (в субботу в Праге) планируется появление вратаря Семена Варламова. Вчера в первой встрече с чехами (4:3) в рамках подготовки к Кубку мира-2016 сыграл Сергей Бобровский. На турнир в Канаде также заявлен Андрей Василевский.

– Кто будет вратарем?

– Планируется Варламов.

Напомним, что матч Чехия – Россия пройдет в субботу в Праге, начало матча – в 17:30.

Во втором матче против Чехии вместо Маркова и Дацюка сыграют Емелин и Анисимов

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