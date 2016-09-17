Харийс Витолиньш: "Не думаю, что тренировки Канады и Швеции слишком отличаются от наших"

Тренер сборной России Харийс Витолиньш рассказал о подготовке национальной команды к Кубку мира-2016. Специалист отметил, что тренерский штаб регулярно наблюдает за тренировками соперников.

– Идея использовать Дацюка в центре звена с Овечкиным и Кучеровым состояла в том, что Павел в некоторых моментах может сыграть хладнокровнее, – приводит официальный сайт ФХР слова Витолиньша. – Ищем лучшие сочетания. Но в сборной все игроки – профессионалы, должны играть с любым партнером.

– Существующая заявка – окончательная или кого-то можно добавить в случае травм?

– Заменить травмированного игрока по ходу турнира можно, но решение принимается медицинским советом здесь, в Торонто. Все зависит от степени повреждения. Если игрок выбывает до конца турнира, то его заменить можно. Но в первую очередь мы должны использовать игроков, которые есть у нас в заявке.

– Нестеров и Наместников останутся в запасе на матч со Швецией?

– Мы еще не решили. На лед перед игрой можно вывести всех игроков, выбор в пользу окончательного состава можно сделать и за пять минут до начала игры.

– За тренировкой сборной сегодня наблюдал тренерский штаб Северной Америки.

– Я уже говорил, что на маленьких площадках все команды играют в одинаковом стиле, в один и тот же хоккей. Думаю, что наша тренировка и тренировки шведов, канадцев не слишком отличаются. Различия в нюансах большинства и меньшинства. Но для того, чтобы отрабатывать их, – нам нужен лед. Все тренировки открыты и мы так же наблюдаем за нашими противниками, смотрим, над чем они работают. Здесь такой порядок.