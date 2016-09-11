23:59 11 сентября | ХОККЕЙ — Кубок мира

Грег Скотт: "Надеюсь, в финале Кубка мира Канада сразится с Россией"

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Канадский нападающий ЦСКА Грег Скотт надеется, что в финале Кубка мира сборная его страны сыграет с Россией. Турнир пройдет в Торонто с 17 сентября по 2 октября. Россияне сыграют на групповой стадии с командами Финляндии, Швеции и Северной Америки, а канадцы - со сборными США, Чехи и Европы.

- С большим интересом жду старта Кубка мира и знаю, что в России тоже многие предвкушают начало этого турнира, постараюсь смотреть матчи с участием Канады, - цитирует ТАСС Скотта. - Наша сборная крепка как никогда, ее очень сложно обыграть. Поэтому очень надеюсь, что в решающем матче за победу Канада сразится с Россией, это будет огненный финал.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3612877

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Искремас

бгггггг))))))))

00:22

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