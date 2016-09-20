Гэри Бэттмен: "Кубок мира уже стал лучшим международным турниром в истории хоккея"

Комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен высказал мнение, что проходящий в Торонто Кубок мира является лучшим международным турниром в истории хоккея. Спортивный функционер также отметил, что ему очень понравилась игра нападающего североамериканской команды Остона Мэттьюса против сборной России. Мэттьюс, выбранный "Торонто" под первым номером на драфте НХЛ 2016 года, в понедельник отметился первой заброшенной шайбой в Air Canada Center.

– Судя по всему, Кубок мира уже стал, уже является лучшим международным турниром в истории хоккея, – приводит "Р-Спорт" слова Бэттмена. – Конечно, я отметил тот факт, что Остон Мэттьюс забил свой первый гол в Торонто в матче Кубка мира. Этот факт – уже часть наследия турнира. Но вы же сами видите, что поток историй такого рода просто нескончаем. И это вполне естественно для турнира, где играют все лучшие хоккеисты мира.

Напомним, во втором матче группового турнира Кубка мира сборная России обыграла команду Северной Америки (4:3).