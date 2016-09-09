Генменеджер "Авангарда" пожелал Соботке удачи на Кубке мира

Генеральный менеджер "Авангарда" Виктор Шалаев пожелал здоровья и удачи на Кубке мира-2016 форварду клуба Владимиру Соботке. Игрок сборной Чехии принял участие в выставочном матче против России (3:4) и покинул лед из-за повреждения.

- Сейчас мы уточняем состояние здоровья Владимира, - цитирует официальный сайт "Авангарда" Шалаева. - Конечно, мы желаем нашему игроку здоровья и успешного выступления на Кубке мира! Принять участие в таком турнире - очень почетно и полезно, такое запоминается на всю жизнь.

- Как обстоит ситуация со страховкой Соботки на время Кубка мира?

- Контракт Владимира с "Авангардом" на время участия в турнире полностью застрахован НХЛ. Самое главное сейчас - здоровье игрока. Думаю, от участия Соботки в турнире Кубок мира только выиграет.