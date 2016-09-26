Франс Нильсен: "У сборной Европы талантливая и сплоченная команда"

Форвард сборной Европы Франс Нильсен после полуфинального матча Кубка мира-2016 со Швецией (3:2 ОТ) выразил удовлетворение выходом в финал. Он отметил сбалансированность состава команды и сплоченность коллектива. Финальная серия против Канады стартует 27 сентября.

– Никто не ожидал увидеть нас на этой стадии, – приводит официальный сайт Кубка мира слова Нильсена. – Но у нас собралась действительно талантливая и сплоченная команда, с балансом в линиях и великолепным голкипером.