11:35 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Франц Райндл: "Сборная Европы - команда-однодневка, больше ее не будет"

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Глава Федерации хоккея Германии Франц Райндл выразил мнение, что сборная Европы не появится на последующих Кубках мира. Европейская команда дошла до финала Кубка мира-2016, где уступила Канаде. Райндл работал ее президентом.

- Прежде всего работа со сборной Европы на Кубке мира была потрясающим опытом, - цитирует "Р-Спорт" Райндла. - Никто не мог представить, что команда пройдет так далеко. После турнира мы общались с руководством НХЛ, и, насколько я понимаю ситуацию, сборная Европы уже сыграла свой последний матч. Это была отличная идея для прошлогоднего турнира, но больше такого не будет, это была команда-однодневка. Думаю, в следующем Кубке мира сыграют шесть или восемь национальных сборных.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20170212/1116217465.html

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