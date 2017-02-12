Франц Райндл: "Сборная Европы - команда-однодневка, больше ее не будет"

Глава Федерации хоккея Германии Франц Райндл выразил мнение, что сборная Европы не появится на последующих Кубках мира. Европейская команда дошла до финала Кубка мира-2016, где уступила Канаде. Райндл работал ее президентом.

- Прежде всего работа со сборной Европы на Кубке мира была потрясающим опытом, - цитирует "Р-Спорт" Райндла. - Никто не мог представить, что команда пройдет так далеко. После турнира мы общались с руководством НХЛ, и, насколько я понимаю ситуацию, сборная Европы уже сыграла свой последний матч. Это была отличная идея для прошлогоднего турнира, но больше такого не будет, это была команда-однодневка. Думаю, в следующем Кубке мира сыграют шесть или восемь национальных сборных.