Финляндия в овертайме обыграла Швецию

Сборная Финляндии взяла верх над Швецией в товарищеском матче в преддверии Кубка мира. Сам турнир пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября.

Хельсинки (Финляндия)

Выставочный матч

Финляндия - Швеция - 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Барков (бол.), 14:40 - 1:0. Эрикссон (Хедман, Д. Седин), 15:29 - 1:1. Седерберг (Ракелль, Ландеског), 49:42 - 1:2. Гранлунд (Койву), 55:01 - 2:2. Мяття (Барков, Йокинен), 64:17 - 3:2.

Вратари: Ринне - Маркстрем (Энрот, 31:03).

Штраф: 6 - 14.

Броски: 24 (8+8+7+1) - 20 (5+9+4+2).

Судьи: Салонен, Фурлатт.