ФХР рассматривает возможность проведения матчей Кубка мира-2020

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг подчеркнул, что федерация в настоящее время рассматривает возможность проведения матчей Кубка мира-2020 в России. Турнир был возрожден после 12-летнего перерыва и в 2016 году прошел в Торонто. Победу в нем одержала сборная Канады. Ранее исполнительный директор профсоюза игроков НХЛ Дональд Фер заявил, что отдельные матчи турнира 2020 года могут пройти в России.

- Сейчас мы анализируем экономическую целесообразность проведения матчей турнира. Время еще есть. Тут многое будет еще зависеть от решения НХЛ: поедут ли игроки, выступающие в этой лиге, на Олимпиаду, - цитирует ТАСС Ротенберга.