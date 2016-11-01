13:53 | ХОККЕЙ — Кубок мира

ФХР рассматривает возможность проведения матчей Кубка мира-2020

0
0
0

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг подчеркнул, что федерация в настоящее время рассматривает возможность проведения матчей Кубка мира-2020 в России. Турнир был возрожден после 12-летнего перерыва и в 2016 году прошел в Торонто. Победу в нем одержала сборная Канады. Ранее исполнительный директор профсоюза игроков НХЛ Дональд Фер заявил, что отдельные матчи турнира 2020 года могут пройти в России.

- Сейчас мы анализируем экономическую целесообразность проведения матчей турнира. Время еще есть. Тут многое будет еще зависеть от решения НХЛ: поедут ли игроки, выступающие в этой лиге, на Олимпиаду, - цитирует ТАСС Ротенберга.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3750509

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Поклонская рассказала, как украинцы жалуются на власть в Киеве...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ