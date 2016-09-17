10:35 | ХОККЕЙ — Кубок мира

ФХР поздравила Овечкина с 31-летием

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Федерация хоккея России поздравила с 31-летием капитана национальной команды и "Вашингтона" Александра Овечкина. Напомним, завтра сборной России предстоит провести первый матч на Кубке мира. Подопечные Олега Знарка встретятся с командой Швеции.

Текс сообщения, опубликованного на официальном сайте ФХР:

Коллектив Федерации хоккея России от всей души поздравляет Александра с 31-летием и желает ему крепкого здоровья, счастья, профессиональных успехов  и новых спортивных рекордов.

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http://www.fhr.ru/main/ofnews/card/?id_4=12472

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КОММЕНТАРИИ (2)
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A_E_C

С Днюхой, Саня! Лучшим подарком для тебя и нас (болельщиков) будет победа завтра над шведами.

11:45

Джон....Сильвер

Ови - С Днем Рождения тебя!!!!

11:37

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