ФХР поздравила Овечкина с 31-летием

Федерация хоккея России поздравила с 31-летием капитана национальной команды и "Вашингтона" Александра Овечкина. Напомним, завтра сборной России предстоит провести первый матч на Кубке мира. Подопечные Олега Знарка встретятся с командой Швеции.

Текс сообщения, опубликованного на официальном сайте ФХР:

Коллектив Федерации хоккея России от всей души поздравляет Александра с 31-летием и желает ему крепкого здоровья, счастья, профессиональных успехов и новых спортивных рекордов.