ФХР не будет выплачивать премии игрокам сборной России за успех на Кубке мира

ФХР не будет выплачивать премии российским игрокам за успешное выступление на Кубке мира в Торонто, сообщил президент организации Владислав Третьяк. Каждая сборная за участие в Кубке мира получит по $500 тыс. Победитель турнира получит 1,5 миллиона долларов. Кубок мира стартовал в субботу матчем между командой США и сборной Европы. Сборная России первый матч на турнире проведет 18 сентября, ее соперником станет команда Швеции.

– У нас премии на Кубок мира не заложены, только на чемпионат мира, – приводит ТАСС слова Третьяка. – Выигрываем эти полтора миллиона – раздадим ребятам. Там (в регламенте Кубка мира) все расписано, кто сколько получает.