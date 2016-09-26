Фетисов - про "Красную машину": "Может, сегодняшние ребята – это машина, но точно не мы"

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов считает, что машинами можно называть игроков сборной России, но не команду СССР. По его словам, "Красная машина" была частью западной пропаганды, но это название неприменимо к исполненной чувств и патриотизма команде СССР. Напомним, перед Кубком мира был представлен официальный слоган сборной России: "Red machine. Made in Russia".

– Я не согласен с тем, что я был машиной, – цитирует "Р-Спорт" Фетисова. – Та команда имела и сердце, и душу, и огромные переживания за болельщиков, которые поддерживали нас. Машина чувств не имеет. Я полностью не согласен. Машина пусть будет, но к нам этот ярлык привешивать не надо. Западные люди хотели нас из нормальных людей превратить в каких-то машин. На самом деле это чисто западная пропаганда, которая позволила нас показать миру иначе. Мы были людьми, у которых были чувства, переживания, связанные с чувствами, и достоинство.

У машины нет чести и нет достоинства, нет патриотизма – у нее ни хрена нет. Может, сегодняшние ребята – это машина, но мы машиной точно не были.