Фетисов - про "Красную машину": "Может, сегодняшние ребята – это машина, но точно не мы"

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов считает, что машинами можно называть игроков сборной России, но не команду СССР. По его словам, "Красная машина" была частью западной пропаганды, но это название неприменимо к исполненной чувств и патриотизма команде СССР. Напомним, перед Кубком мира был представлен официальный слоган сборной России: "Red machine. Made in Russia".
– Я не согласен с тем, что я был машиной, – цитирует "Р-Спорт" Фетисова. – Та команда имела и сердце, и душу, и огромные переживания за болельщиков, которые поддерживали нас. Машина чувств не имеет. Я полностью не согласен. Машина пусть будет, но к нам этот ярлык привешивать не надо. Западные люди хотели нас из нормальных людей превратить в каких-то машин. На самом деле это чисто западная пропаганда, которая позволила нас показать миру иначе. Мы были людьми, у которых были чувства, переживания, связанные с чувствами, и достоинство.
У машины нет чести и нет достоинства, нет патриотизма – у нее ни хрена нет. Может, сегодняшние ребята – это машина, но мы машиной точно не были.
Дополнительная информация
http://worldcup2016.rsport.ru/worldcup2016/20160926/1098669854.html
Электросталец
всё ему не так, запел теперь, сам же разваля ту велмкую сборную!
23:28 26 сентября
sergeon78
У этих ребят тоже есть и душа и патриотизм, зачем такое пренебрежение в словах выдающегося хоккеиста, сильные люди должны быть более деликатны в своих высказываниях о коллегах, сам же был тренером сборной, что-нибудь с ней выиграл?
21:08 26 сентября
mobile_actor
Уж кто бы молчал о чувствах и патриотизме, так это сбежавший первым за океан офицер Фетисов.
20:13 26 сентября
.BattleFish.
Vasek да я не про капитанство и крутость) то что ребята не перестали любить Родину когда сбегали из совка или от бандита Величкина!) ЗЫ Кто круче Овы или Сидня доказали два МЧМ 2005, 2006 платиновые года канадской молодежи, надеюсь когда они сойдут то поколение из Баффало сможет навязать хоть какую то борьбу в условиях коррупции и отсутствия норм обучения молодых талантов в российских ДЮСШ!
19:06 26 сентября
ЖБАН С ПРИПАЯННОЙ БАШКОЙ.
Vasek _ или даже Павлик Буре (у того даже фамилия не славянская) ________________________________ На самом деле это сокращенная русская фамилия - Буренков, которую изменили на французский лад в 19 веке, ввиду того что его предки (дворяне) выпускали часы, и ради бренда сократили название фирмы.
18:38 26 сентября
Vasek
.BattleFish., Я уверен и Могильного и у Федорова, и у Малкина Жени и у всех тех кто поехал за океан сбегая и не оглядываясь, такие же эмоции к своей стране/Родине присутствуют, но любви к государству там нет совсем! ЗЫ Может только у Ови!) -------------- Малыч ни чем не хуже Ови в категории "Лидер сборной". Оба "дно" в качестве лидеров, не то что Славка-капитан или даже Павлик Буре (у того даже фамилия не славянская). Вот были легенды! Думаю, Кубок Мира навсегда закрыл спор: "кто круче Ови или Сид". Как бы МакДи с метьюсами всякими у Ови Морриса не отобрали...
17:37 26 сентября
.BattleFish.
Я уверен и Могильного и у Федорова, и у Малкина Жени и у всех тех кто поехал за океан сбегая и не оглядываясь, такие же эмоции к своей стране/Родине присутствуют, но любви к государству там нет совсем! ЗЫ Может только у Ови!)
15:51 26 сентября
.BattleFish.
ravilius777 у Фетисова был и есть патриотизм к Родине, то есть к стране, а не к государству, это разные вещи!
15:49 26 сентября
ravilius777
ага, поэтому и сьежался, как только появилась брешь в системе, исключительно руководствуясь патриотическими чувствами... тьфу
15:36 26 сентября