Фазель поблагодарил Овечкина за поддержку в отношении Олимпиады

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель поблагодарил капитана сборной России Александра Овечкина, который заявил, что поедет на Олимпийские игры 2018 года вне зависимости от решения НХЛ. В то же время Фазель отметил, что соглашение между ИИХФ и НХЛ о возможном участии хоккеистов лиги в олимпийском турнире 2018 года не будет заключено в Торонто во время Кубка мира.

- Овечкин уже не первый раз говорит об этом, и для нас это серьезная поддержка, - цитирует ТАСС Фазеля. - Мне сложно представить, что мы не найдем соглашения с НХЛ, тем не менее поддержка от игрока такой величины, как Овечкин, много значит для нас. Благодарю Овечкина за это.

В течение Кубка мира мы будем встречаться с НХЛ и профсоюзом игроков по поводу участия хоккеистов лиги в олимпийском турнире 2018 года. Однако не стоит ждать, что решение будет принято уже здесь в Торонто. Сначала НХЛ должна подвести итоги Кубка мира.

Пока это будет просто обмен информацией. Если угодно, мы выставим фигуры на шахматную доску, но не начнем играть. Вряд ли решение будет принято раньше ноября.





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http://tass.ru/sport/3632931