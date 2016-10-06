Евгений Набоков: "В Бобровском практически нет "дырок"

Бывший вратарь сборной России, тренер "Сан-Хосе" Евгений Набоков остался доволен игрой Сергея Бобровского на Кубке мира-2016. Российская команда на турнире дошла до полуфинала, где уступила Канаде (3:5).

– На Сергея на турнире выпала огромная работа, - отметил Набоков. - Он с ней справился отлично. Почему? Во-первых, Бобровский очень хорош в технике. Здорово катается, "дырок" в нем практически нет, игру читает, растяжка отличная. Все те компоненты, которые должны быть присущи вратарю экстра-класса, у него есть. А еще он трудоголик. Когда все эти качества собираются вместе, получается такая игра. (Игорь РАБИНЕР)

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