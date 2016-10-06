Евгений Набоков: "Смешно слушать, что у сборной России нет защитников"

Бывший вратарь сборной России Евгений Набоков остался доволен игрой защитников Никиты Зайцева и Дмитрия Орлова на Кубке мира-2016. Россияне на турнире добрались до полуфинала, где уступили Канаде (3:5).

– Можете выделить кого-то из защитников сборной России? Весной вы, как и многие другие, выражали опасения за эту линию.

– Никиту Зайцева. Здорово сыграл, очень мне понравился. Думаю, у него хорошее будущее в НХЛ. Дмитрий Орлов сыграл на нормальном уровне. И не они одни. Сейчас много шишек сыплется на Андрея Маркова с Алексеем Емелиным, но до встречи с Канадой у них тоже неплохо получалось. С канадцами все-таки тяжело, поскольку все три периода они играют в одном и том же стиле и темпе. Давят – и чуть где-то ошибется, они этим воспользуются.

Вообще мне смешно слушать, что у нас нет защитников. Хоккей – командная игра, и в обороне участвуют не два защитника, а все пять человек. И где-то нападающий "своего" игрока потеряет, где-то еще что-то произойдет. (Игорь РАБИНЕР)

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