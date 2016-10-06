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Евгений Набоков: "Лучший вратарь Кубка мира - Прайс. Если бы Россия вышла в финал, был бы Бобровский"

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Бывший вратарь сборной России, тренер "Сан-Хосе" Евгений Набоков выразил мнение, что канадец Кэри Прайс стал лучшим вратарем Кубка мира. Канадцы стали победителями турнира.

– Если кого-то из трех выделенных вами вратарей нужно было бы признать лучшим голкипером турнира – кого бы выбрали?

– Все-таки Прайса. Потому что его команда выиграла турнир. Если бы мы вышли в финал, думаю, здесь не было бы даже разговоров – Бобровский и только Бобровский. Но не нужно недооценивать роль вратаря у канадцев. Она была очень велика. (Игорь РАБИНЕР)

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