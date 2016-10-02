Евгений Малкин: "Я недоволен своей игрой на Кубке мира"

Нападающий "Питтсбурга" и сборной России Евгений Малкин подчеркнул, что он недоволен своей игрой на Кубка мира-2016 в составе национальной команды. По словам хоккеиста, он себя чувствует уверенно, когда держит шайбу сам. Напомним, подопечные Олега Знарка дошли до полуфинала, где уступила будущему победителю турнира – команде Канады.

– Мне нужно набирать форму, приводит официальный сайт НХЛ слова Малкина. – Сейчас я играю не здорово. И я недоволен своей игрой на Кубке мира. Я буду прибавлять. Было непросто проводить столько матчей против лучших хоккеистов. Пришлось понервничать. Но теперь этот турнир позади. Мы получили полезный опыт, теперь надо двигаться вперед. Мне нужно больше действовать с шайбой. Это моя игра. На Кубке мира я старался больше использовать партнеров, но уверенность приходит ко мне, когда шайба у меня.