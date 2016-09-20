Евгений Малкин: "Я не могу быть доволен своей игрой"

Нападающий сборной России Евгений Малкин выразил недовольство своей игрой в двух стартовых матчах на Кубке мира. Однако, по словам россиянина, возможность прибавить сохраняется как у него, так и у всей команды, поэтому игроки национальной сборной приложат максимум усилий для достижения поставленной цели.

– На свою статистику стараюсь внимания не обращать, – цитирует "Р-Спорт" Малкина. – Конечно, в каждом матче хочется прибавлять и играть лучше. – Естественно, я не могу быть доволен своей игрой. Но опять же, это только начало турнира, возможность прибавить у меня и у всей команды есть. Вчерашняя победа придаст уверенности, поэтому следующую игру постараюсь провести лучше.

Изменения в составе напрашивались, потому что мы забили в первом матче только один гол и не выполнили то, что от нас требовали тренеры. Олег Знарок пошел на перемены, и результатом этих перемен стали две заброшенные шайбы. Все четыре звена сработали, поэтому, на мой взгляд, тренер нашел оптимальные сочетания.

Если смотреть на тех же шведов, то последние годы мы у них выигрывали, а тут – уступили. Или, например, у "Питтсбурга" часто бывала плохая статистика с каким-то клубом НХЛ, а мы их проходили в плей-офф. На статистику уже давно никто не обращает внимания. Здесь есть одна игра, 60 минут, и нужно на нее собираться. И все последние победы или поражения забываются.

Первые периоды – наша вечная проблема. – Мы постоянно обсуждаем это в раздевалке, стараемся быть лучше и найти причину. Может быть, это готовность к играм, я не знаю. Выводы нужно делать обязательно, мы должны включаться в игру с первых минут обязательно. А в концовке матча с североамериканцами мы слишком много удалялись, я в том числе. Мы знали, что после поражения мы можем вылететь из турнира, и это добавляло нервозности.

Напомним, что в ночь на вторник сборная России добилась победы во втором матче группового турнира Кубка мира над сборной Северной Америки (4:3). В двух матчах на турнире Малкин отметился одной голевой передачей.