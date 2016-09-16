Евгений Малкин: "Все испытывают давление перед Кубком мира, даже Канада"

Нападающий сборной России Евгений Малкин подчеркнул в предверии старта Кубка мира-2016, что команда прибавляет в процессе подготовки к турниру. Он также отметил: давление ощущает все команды, включая Канаду. В первой игре подопечные Олега Знарка сыграют против Канады.

– Набралось не так много впечатлений – много переездов, играли в Санкт-Петербурге, Праге, вчера в Питтсбурге, а сегодня мы уже в Торонто, – приводит официальный сайт ФХР слова Малкина. – Конечно, организация на высшем уровне, все нравится. Я считаю, команда готова. Подойдем к старту турнира в хорошей форме.

– Это будут первые официальные игры после отпуска. Будет тяжело?

– Всем будет тяжеловато, не только мне. Лето было не слишком длинным, но я успел отдохнуть и восстановиться. Я играю с Кулеминым и Тарасенко – хорошо их знаю, уже не раз встречались. Хотелось бы уже скорее начать играть и попробовать себя на этом чемпионате.

– Что важного команда вынесла из матча с Канадой?

– Важно то, что после первого периода, который мы провалили, второй и третий провели здорово. Нам нужно лучше начинать и весь матч играть так, как второй и третий период вчера. Нужно улучшить большинство, но на это есть время.

– Ваше мнение об игре сборной России?

– Думаю, мы играем все лучше и лучше от игры к игре. У нас появляется больше уверенности, мы общаемся между собой после матчей. Мы можем забивать больше. Что касается моей игры, то если я играю правильно, у меня есть забросить шанс в каждой игре.

– Что скажете об игре Сергея Бобровского?

– Я думаю, что Бобровский, возможно, лучший вратарь в НХЛ. Он невероятный. Вчера отразил сорок пять бросков. В каждом матче он дает нам шанс победить.

– У вас бейсболка "Russia is my life". Русские – большие патриоты.

– Конечно. Мы любим нашу страну. И любим хоккей. Наша команда рада представлять Россию. Я знаю, как люди в России ждут этих игр. Несмотря на разницу во времени, многие смотрели вчерашний матч. Поэтому хотим сыграть хорошо. Болельщики любят победы и игроки тоже.

Давление? Его ощущают все команды. Та же сборная Канады испытывает давление, тем более, что они играют дома. И мы испытываем давление. Но мы не команда новичков, у нас есть опыт. Здорово будет сыграть в Канаде – в Торонто отличная атмосфера, хорошая арена. Турнир короткий, длится всего две недели, поэтому нужно быть готовыми играть правильно с первой игры, с первой смены.