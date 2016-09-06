Евгений Малкин: "В сборной хотелось бы играть в центре"

Нападающий сборной России Евгений Малкин после тренировки национальной команды отметил, что хочет играть на позиции центрального форварда, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. При этом нападающий готов выйти на краю, если будет необходимость.

– В сборной пять-шесть центральных нападающих. Для вас есть разница, играть на краю или в центре?

– Конечно, разница есть. У меня был опыт игры на краю, но последние три года я играю в центре. Перестроиться не так легко: и в атаке другие функции, и обороняться нужно иначе. Но если тренер поставит – буду играть. При этом, конечно, хочу играть в центре.

– У Канады 11 центров и только два крайних – Перри и Маршанд. Это делает их сильнее?

– Если смогут перестроиться, то да. Но нельзя забывать и о маленьких площадках, что хоккей будет быстрым, центральный форвард может не все время играть в центре... Варианты могут быть разные.

– Каково вам играть в звене с Николаем Кулеминым? Многие воспринимают его как оборонительного форварда, но с вами он раскрывается сильнее в атаке...

– Надеюсь, получится хорошая тройка с Колей. Мы с ним давно знакомы, много общаемся, я понимаю его игру, он – мою. Надеюсь, старые связки "Магнитки" возобновятся. Он трудоспособный, всегда на двести процентов выкладывается.

– Сергею Гончару делали предложние войти в тренерский штаб. Не сожалеете, что он отказался?

– Конечно, сожаление есть. Но я с ним разговаривал на эту тему. Он сказал, что ему слишком поздно поступило предложение. Сейчас он уже работает в Питсбурге с молодежью.

– В конце прошлого сезона у вас были небольшие травмы. Сейчас все в порядке?

– Да. Двух месяцев на залечивание всех травм достаточно. Сейчас главное – не растерять форму.