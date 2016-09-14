23:17 14 сентября | ХОККЕЙ — Кубок мира

Евгений Малкин: "В матче с Канадой болельщики "Питтсбурга" будут поддерживать Кросби"

0
0
0

Нападающий сборной России Евгений Малкин рассказал о предстоящем противостоянии с партнером по "Питтсбургу" Сидни Кросби. Выставочный матч Канада – Россия пройдет в Питтсбурге в ночь с 14 на 15 сентября в 2:30 по московскому времени.

"Против Кросби будет тяжело всем – он невероятно талантливый хоккеист. Главное – не давать получить ему шайбу, – приводит слова Малкина портал Тriblive.com. – Прекрасно понимаю, что в предстоящей игре между Канадой и Россией болельщики "Питтсбурга" будут поддерживать Кросби, а не меня. Что касается команды Северной Америки, я уверен, что у них очень талантливые хоккеисты в составе. Они быстры, мобильны и против них будет очень трудно играть. Через два года многие из этих игроков станут настоящими звездами.

Опрос

Кто выиграет Кубок мира-2016 по хоккею?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Кубок мира-2016


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ