Евгений Малкин: "В матче с Канадой болельщики "Питтсбурга" будут поддерживать Кросби"

Нападающий сборной России Евгений Малкин рассказал о предстоящем противостоянии с партнером по "Питтсбургу" Сидни Кросби. Выставочный матч Канада – Россия пройдет в Питтсбурге в ночь с 14 на 15 сентября в 2:30 по московскому времени.

"Против Кросби будет тяжело всем – он невероятно талантливый хоккеист. Главное – не давать получить ему шайбу, – приводит слова Малкина портал Тriblive.com. – Прекрасно понимаю, что в предстоящей игре между Канадой и Россией болельщики "Питтсбурга" будут поддерживать Кросби, а не меня. Что касается команды Северной Америки, я уверен, что у них очень талантливые хоккеисты в составе. Они быстры, мобильны и против них будет очень трудно играть. Через два года многие из этих игроков станут настоящими звездами.