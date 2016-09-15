Евгений Малкин: "Уже забыл о том, что сборная Швеции - мой "клиент"

Нападающий сборной России Евгений Малкин подчеркнул, что команда постарается сделать выводы после выставочного матча с Канадой (2:3 ОТ). Форвард надеется, что на стартовую встречу Кубка мира со Швецией россияне выйдут с другим настроем.

- Со Швецией у вас нередко все хорошо получается, в том числе перед чемпионатом мира в этой стране, который завершился золотыми медалями. Есть чувство, что шведы - ваш "клиент"?

- Буду стараться. Я уже забыл про это - вы напомнили. Может, это поднимет мне настроение. Действительно, есть момент, что неплохо все против них складывается. Надеюсь, что и на Кубке мира удача будет на моей, а значит, на нашей общей.

Турнир очень короткий, здесь каждая игра важна и нельзя допускать ошибок. Надо сделать выводы, что нельзя так начинать игру, как с Канадой. И со шведами постараемся начать встречу в другом темпе и с другим настроем. (Игорь РАБИНЕР)