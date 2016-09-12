Евгений Малкин: "Тренировки со сборной России в Питтсбурге – интересный опыт"

Нападающий сборной России Евгений Малкин, прибывший вместе с национальной командой в Питтсбург для продолжения подготовки к Кубку мира-2016, выразил уверенность в том, что сборная хорошо подготовится к турниру, передает из Питтсбурга спецкор "СЭ" Марат САФИН. 15 сентября россияне проведут выставочный матч с Канадой. Кубок мира стартует 17 сентября в Торонто.

– Каково это – находится в составе сборной России в Питтсбурге, далеко не чужом для вас городе? - вопрос Малкину.

– Конечно, об этом никогда не думаешь, что вдруг может так получиться. Я рад, что так произошло, что игра будет здесь, у меня дома, можно сказать. Это ведь мой второй дом. Приятно, что мы находимся именно в этой раздевалке, мы в ней только первый год, она соверешенно новая, большая, огромная. И здесь все условия созданы для тренировок. Я думаю, что мы хорошо здесь подготовимся, потренируемся.

Если получится – доеду до дома. Через два дня у меня семья приедет – увижусь с ними. Конечно, это интересный такой опыт для меня. Неожиданно, конечно, год назад я об этом даже не думал.