Евгений Малкин: "Сейчас моя команда – сборная России. Готовимся к Кубку мира"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин, посетивший матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – "Металлург" Мг, остался доволен уровнем хоккея. По словам форварда сборной России, сейчас у него все мысли о Кубке мира.

– Атмосфера на Ледовом? На самом деле, громко, мне даже кажется, что чересчур: и зрители громко шумят, и музыка, – цитирует Малкина официальный сайт СКА. - Опять же, думаю, что для ребят на льду это только в кайф, если так можно сказать. При такой атмосфере очень приятно играть. Я, наверное, непривыкший. Не так часто приходилось смотреть матчи с трибуны – обычно или из раздевалки, или сам играешь.

– Наверное, нет смысла спрашивать, за кого сегодня болеете.

– Да, смысла нет. Но сейчас у меня все мысли о сборной, поэтому у меня нет своей команды, моя команда – сборная России. Сейчас у нас начались тренировки, мы готовимся к Кубку мира.

– Сейчас на льду у вас много знакомых. Как вам в целом уровень хоккея?

– Все знакомые, не только в "Магнитке", но и в СКА. Уровень хоккея этих двух команд очень высокий, когда играют такие мастера, как Мозякин, Дацюк, Ковальчук… Кошечкин в воротах – стена, можно сказать. Очень приятно смотреть, хорошие моменты: большинство, меньшинство, буллиты – ребята здорово играют. Видно, что команды достойны друг друга.

– До Кубка мира уже совсем немного времени. Какие ожидания от этого турнира? Какие задачи перед вами ставятся?

– Мысли всегда присутствуют, между собой разговариваем. До Кубка мира еще много времени, будем готовиться в стандартном режиме. Я думаю, все будет нормально, главное – найти подходящие звенья и тройки, сочетания, которые в дальнейшем будут приносить результат.