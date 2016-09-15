Евгений Малкин: "С Кросби любой может сыграть великолепно"

Нападающий сборной России Евгений Малкин после выставочного матча с Канадой (2:3 ОТ) подчеркнул, что в команде соперника наиболее опасной выглядела тройка Кросби - Маршан - Бержерон. Россиянин отметил, что после игры пожелал удачи одноклубнику из "Питтсбурга".

- Вас трудно удивить чем-либо о Сидни Кросби, но что скажете о его тройке с Маршаном и Бержероном? Великолепно ведь они сыграли.

- Согласен, они сегодня самыми опасными были. Создали очень много моментов. Они далеко не первый раз играют вместе, так что связки наиграны. Но с Кросби любой хоккеист может играть.

- Успели переброситься с ним парой фраз перед или после игры?

- Да нет, какие разговоры, когда настроен на игру? После матча пожелали друг другу удачи, а во время - не до того. (Игорь РАБИНЕР)