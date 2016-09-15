Евгений Малкин: "Надеюсь, после матча с Канадой критики в наш адрес будет немного"

Нападающий сборной России Евгений Малкин уверен, что выставочный матч с Канадой (2:3 ОТ) мог завершиться в пользу россиян. По словам форварда, команда продемонстрировала достойную игру, но ей немного не повезло.

- Для вас этот матч был чем-то большим, чем товарищеская игра?

- Матч с Канадой всегда принципиален. Надеюсь, критики в наш адрес будет немного. Мы старались, первый период немножко провалили, но в итоге, думаю, достойно выступили, могли и выиграть. Но чуть-чуть не повезло. Будем смотреть видео, делать выводы - но уже сейчас ясно: здорово, что провели эту игру именно против Канады. Теперь, мне кажется, мы больше уверены в себе и подходим к турниру в хорошей форме.

- Что не получалось в первом периоде?

- Может, была какая-то зажатость. Играем против чемпионов двух последних Олимпиад. Канада может оказать давление - и она побежала. Правда, только в первом периоде. Но будем делать выводы. Тренер предупреждал, но все ушли в оборону. В раздевалке после первого периода поговорили. Стали больше держать шайбу и контролировать игру. Когда держишь шайбу, канадцам точно так же приходится обороняться, и они делают ошибки. Вышли на второй период уже с другим настроем. (Игорь РАБИНЕР)