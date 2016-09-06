13:31 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Евгений Малкин: "На Кубке мира нет явного фаворита"

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Нападающий сборной России Евгений Малкин после тренировки национальной команды отметил, что не видит явного фаворита на Кубке мира, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Он добавил, что соскучился по игрокам сборной. 

- Насыщенное лето было. Соскучился по пацанам, по шуткам и по самой атмосфере. Понятно, что нам предстоит ответственный турнир, собираются вес лучшие игроки. Слава богу, что у нас нет травм, хотя в других сборных есть выбывшие игроки. Надеюсь, товарищеские матчи проведем так же без повреждений.

– Кого из соперников выделите?

– Изучал состав всех команд, многих игроков знаю лично, встречался уже неоднократно на площадке, и новых фамилий для меня нет. Молодежь (сборная Северной Америки до 23 лет – Прим. "СЭ") – хорошая команда, да все хорошие! Нет явного фаворита.

С Кросби обсуждали предстоящий турнир?

– У нас был плей-офф Кубка Стэнли, так что не до этого было.

– 14 сентября вы сыграете с Канадой в Питсбурге. Местная публика будет вас поддерживать или освистывать?

– Когда я буду выходить на лед – будут поддерживать, когда Овечкин будут освистывать (улыбается.) На самом деле я надеюсь, что будет хорошая атмосфера. Овечкина уважают в Питсбурге, но даже если будет негатив, его это только заведет.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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SportsMan

Не согласен, явный фаворит, основываясь на результатах последних лет - сб. Канада. Есть канадцы и все остальные, потому как у них всё чётко налажено и выбор огромный. Но, понятно, что они не Боги, поэтому не стоит заранее пасовать )

13:55

maxcds

верно, Женя, нет фаворита. Нытье по поводу составов порядком надоело. Если б имена выигрывали турниры, то сб. России некуда кубки было б ставить.

13:46

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