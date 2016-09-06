Евгений Малкин: "На Кубке мира нет явного фаворита"

Нападающий сборной России Евгений Малкин после тренировки национальной команды отметил, что не видит явного фаворита на Кубке мира, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Он добавил, что соскучился по игрокам сборной.
- Насыщенное лето было. Соскучился по пацанам, по шуткам и по самой атмосфере. Понятно, что нам предстоит ответственный турнир, собираются вес лучшие игроки. Слава богу, что у нас нет травм, хотя в других сборных есть выбывшие игроки. Надеюсь, товарищеские матчи проведем так же без повреждений.
– Кого из соперников выделите?
– Изучал состав всех команд, многих игроков знаю лично, встречался уже неоднократно на площадке, и новых фамилий для меня нет. Молодежь (сборная Северной Америки до 23 лет – Прим. "СЭ") – хорошая команда, да все хорошие! Нет явного фаворита.
– С Кросби обсуждали предстоящий турнир?
– У нас был плей-офф Кубка Стэнли, так что не до этого было.
– 14 сентября вы сыграете с Канадой в Питсбурге. Местная публика будет вас поддерживать или освистывать?
– Когда я буду выходить на лед – будут поддерживать, когда Овечкин будут освистывать (улыбается.) На самом деле я надеюсь, что будет хорошая атмосфера. Овечкина уважают в Питсбурге, но даже если будет негатив, его это только заведет.
SportsMan
Не согласен, явный фаворит, основываясь на результатах последних лет - сб. Канада. Есть канадцы и все остальные, потому как у них всё чётко налажено и выбор огромный. Но, понятно, что они не Боги, поэтому не стоит заранее пасовать )
13:55
maxcds
верно, Женя, нет фаворита. Нытье по поводу составов порядком надоело. Если б имена выигрывали турниры, то сб. России некуда кубки было б ставить.
13:46