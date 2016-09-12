Евгений Малкин: "Матч с Канадой в Питтсбурге? Это будет круто!"

Нападающий сборной России Евгений Малкин подчеркнул в преддверии Кубка мира-2016, что чувствует себя хорошо, передает из Питтсбурга спецкор "СЭ" Марат САФИН. 15 сентября национальная команда сыграет против Канады в выставочном матче. На Кубке мира россияне стартуют 18 сентября игрой против Швеции.

– Как поживает ваш локоть? - вопрос Малкину.

– Хорошо. Я работал с ним все лето, все в порядке, нет никакой боли. Сыграл сейчас два матча – чувствую себя хорошо.

– Что-то меняли в подготовке, учитывая настолько короткое межсезонье?

– В принципе, все было точно так, как обычно. Начал подготовку в Майами с Сергеем Гончаром. Потом уже в Москве поработал, было немножко льда. А там уже и сборная подошла.

– Вы сыграли две игры в Европе, а тут будете играть с Канадой в Питтсбурге.

– И это будет круто! При наших-то болельщиках. Конечно, будет очень забавно, я впервые сяду на гостевую скамейку. Хоть почувствую, что это такое. Не знаю, как будут реагировать болельщики, но надеюсь, что они нас поддержат.

Полностью интервью Малкина – в ближайшее время в "СЭ"