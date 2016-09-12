09:47 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Евгений Малкин: "Кросби все время болтает. Иногда – слишком быстро"

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Нападающий сборной России Евгений Малкин, прибывший вместе с национальной командой в Питтсбург для продолжения подготовки к Кубку мира-2016, отметил, что проведет для партнеров по команде экскурсию. По словам форварда, для начала все должны акклиматизироваться.

 
Евгений МАЛКИН.Евгений Малкин: "После двух проигранных Олимпиад сборная живет игрой на Кубке мира"

– Планируете устроить экскурсию партнерам по команде?

– Я бы с удовольствием, но тут другой временной пояс, а мы только прилетели. Надеюсь, все наши ребята сумеют выспаться. Что-то, наверное, покажу, обязательно прогуляемся.

– Вы общаетесь с Кросби на льду?

– Не так много. Он все время болтает. Иногда – слишком быстро (смеется). Когда его что-то бесит – совсем быстро, невозможно понять (смеется), он как Электроник.

"Питтсбург" подходит к сезону в практически таком же составе, что был в плей-офф.

– Это здорово. Все ребята мне знакомы, я прекрасно знаю, чего от них ожидать. Это улыбки, это прекрасные моменты. Мы все знаем, чего достигли. Я наслаждаюсь каждым моментом, что провожу в этой команде.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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.BattleFish.

он как Электроник---------дак это же Тарасенко электроник!)))

09:58

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