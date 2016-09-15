Евгений Малкин: "Дали канадцам много бросать по воротам Бобровского"

Нападающий сборной России Евгений Малкин рад, что вратарь Сергей Бобровский отразивший 45 бросков по воротам в выставочном матче с Канадой (2:3 ОТ) почувствовал свою игру. Форвард отметил, что у него нет никаких претензий к игре голкипера.

- Все знают, на что способен Бобровский. Но когда видите эти 45 вытащенных бросков - удивляетесь?

- С другой стороны, это наша вина - мы дали много бросать по его воротам. Но здорово, что у нас есть Серега, здорово, что он почувствовал свою игру и здорово провел матч. Обидно, что проиграли, пропустив в овертайме выход "один в ноль". Но здесь, конечно, нет никаких претензий к Сереге. Нам надо больше играть в зоне соперников и блокировать шайбы - чтобы не доходили до ворот.

- Овертаймы 3 на 3 - это почти как буллиты?

- Не знаю, какие правила будут на турнире. Вроде пять на пять?

- На групповом турнире - три на три.

- Нельзя играть каждый матч овертайме пять на пять, потому что это может очень затянуться. А буллитов опять же никто не хочет, это та же лотерея. Но таковы правила, по ним играют все. У нас техничные игроки, все в равных условиях. И мы выходили два в один, и у них были моменты. (Игорь РАБИНЕР)