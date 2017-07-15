Евгений Кузнецов: "В поражениях сборной России не нужно делать крайним одного Знарка"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в интервью "СЭ" подчеркнул, что главный тренер сборной России Олег Знарок создал отличную атмосферу в команде. По словам форварда, он не сомневается в специалисте и пошел бы с ним в разведку, если бы возникла такая необходимость.

– Но сейчас не война. Четыре поражения подряд на серьезных турнирах, – вопрос Кузнецову.

– Вы тоже слишком нагнетаете. Он же не один принимает решения – у него есть тренерский штаб. Да и потом на льду-то находятся другие люди, которые могут решить момент, а могут не использовать шанс. Не скажу, что мы проигрываем тактически, просто исполнители иногда подводят, это касается и меня. Но сейчас такая ситуация, что в сборную ехать хочется. А это очень важно.

– Но четыре поражения подряд на крупных турнирах!

– Но ведь его главная цель – Олимпиада. Я правильно понимаю, что в сборную его пригласили ради победы на Олимпийских играх.

– Есть такое.

– После Олимпиады можно будет о чем-то говорить.

– Мы посмотрели Кубок мира и перспектив у нас немного.

– Не считаю, что мы провалились на турнире. Вышли из группы, да и с канадцами сыграли не так ужасно, как можно было представить. Но индивидуальные ошибки все решили. Мне там не хватило одного сантиметра, чтобы перехватить шайбу. Не надо делать крайним одного тренера. Спрашивать должны со всех. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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