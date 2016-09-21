20:54 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Евгений Кузнецов: "В матче с финнами нужно обязательно забивать в большинстве"

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Нападающий сборной России Евгений Кузнецов считает, что команде необходимо лучше играть в большинстве в матче с Финляндией. Матч Кубка мира Россия – Финляндия состоится завтра в 22:00 по московскому времени.

– Нужно убрать потери в средней зоне, которые мы допускали в начале прошлой игры, – приводит "Р-Спорт" слова Кузнецова. – Нужно стараться поработать, чтобы шайба доходила поглубже, и возиться уже там. И если будет большинство, то нужно забивать обязательно. Мы играли не так давно, в мае, и сами им проиграли, не забив "пять на четыре". Уверен, что в этот раз получится, и такие ошибки мы уже не допустим. Смотрел только их товарищеский матч со шведами, а вчера игру финнов не смотрел – в магазине бесплатные подарки раздавали. Но здесь все команды одинаковые.

Дополнительная информация

http://worldcup2016.rsport.ru/worldcup2016/20160921/1090881336.html

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