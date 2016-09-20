Евгений Кузнецов: "У России не очень хорошая история противостояния с финнами, пора ее ломать"

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов подчеркнул, что после победы в матче Кубка мира со сборной Северной Америки (4:3) игроки поблагодарили вратаря Сергея Бобровского за хорошую игру. В этой встрече голкипер отразил 43 броска.

- Что вы сказали Бобровскому после игры?

- Сказали просто: "Спасибо, Боб!" Этого, думаю, достаточно. Ему приятно, когда команда говорит "спасибо". Мы его выручили и он нас выручил.

- Следующий матч, решающий - с финнами. Это наш постоянный камень преткновения.

- История не очень хорошая у нас с финнами. Время ее ломать. Другой турнир, все заново. Сейчас много эмоций, но нужно опуститься на землю и спокойно готовиться дальше.

- Пафосный вопрос, но можно сказать, что во втором периоде у нас родилась команда, которой ждала вся страна?

- Я же говорил, что нам нужно поймать кураж - вот и поймали. Мы играли друг за друга. Важны и какие-то мелочи - мы на лавке постоянно поддерживаем друг друга. Это самое главное. Вот вы спросили про Темино удаление - никто даже слова не сказал ему. Такое случается с каждым, в хоккее не бывает без ошибок. Конечно, он внутри переживает за это, но сильная команда - та, которая будет постоянно разговаривать, не лаяться, а поддерживать друг друга. Так и надо. (Игорь РАБИНЕР)