Евгений Кузнецов: "Слабые места есть и у Лундквиста"

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов в преддверии стартового матча на Кубке мира-2016 против Швеции выразил уверенность в том, что у голкипера соперника Хенрика Лундквиста есть слабые места. Встреча состоится в воскресенье и начнется в 22.00 по московскому времени.

– У Лундквиста есть слабые места? – приводит официальный сайт ФХР вопрос Кузнецову.

– Конечно, есть. Как любой человек, он иногда ошибается. Он сильный вратарь, нужно ему создавать проблемы, закрывать обзор, лезть на пятак. Думаю, в итоге все сведется к большинству и меньшинству. Кто реализует моменты, тот и выиграет игру. Будет вязкая, быстрая игра – в ситуации "пять на пять" будет не так уж просто что-то создать. Все решат спецбригады.