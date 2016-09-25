Евгений Кузнецов: "Сборная России допустила нелепые ошибки в игре с Канадой"

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов после полуфинального матча Кубка мира-2016 с Канадой (3:5) выразил сожаление по поводу поражения, передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. По словам форварда, когда допустила нелепые ошибки. Россияне вели в счете по ходу второго периода, однако не смогли удержать преимущество.
– Мы допустили нелепые ошибки, в каких-то мелочах, – сказал Кузнецов. – Нельзя винить кого-то одного. У нас только Бобровский выделялся. Вместо того, чтобы увеличить преимущество, пропустили.
Praga78
"Suzhu Kubok..": a kto v prosteishei situatsii pered vorotami pozvolil Crosby sdelat' golevuyu peredachu v samom kontse 2-go per., kogda my eshe veli 2-1?! Tot samy Kuznetsov!!! Profukali preimushestvo, a chto bylo v 3-m--voobshe vspominat' ne hochetsya...
09:23 25 сентября
Gulj
А что же вы такие" супер профессионалы" ошибки допускаете,идите в АХЛ играйте,там ваше место!
06:08 25 сентября
Сужу Кубок как могу
Евгений, вы лично в этой игре сделали что смогли. Жаль ваши партнеры по нападению не поддержали почин.
05:41 25 сентября