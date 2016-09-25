Евгений Кузнецов: "Сборная России допустила нелепые ошибки в игре с Канадой"

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов после полуфинального матча Кубка мира-2016 с Канадой (3:5) выразил сожаление по поводу поражения, передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. По словам форварда, когда допустила нелепые ошибки. Россияне вели в счете по ходу второго периода, однако не смогли удержать преимущество.

– Мы допустили нелепые ошибки, в каких-то мелочах, – сказал Кузнецов. – Нельзя винить кого-то одного. У нас только Бобровский выделялся. Вместо того, чтобы увеличить преимущество, пропустили.