05:30 25 сентября | ХОККЕЙ — Кубок мира

Евгений Кузнецов: "Сборная России допустила нелепые ошибки в игре с Канадой"

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Суббота. Торонто. Канада - Россия - 5:3. Дуэт Андрея МАРКОВА (справа) и Алексея Емелина находился на льду при четырех шайбах канадцев.Черный день русского дуэта из "Монреаля". 4,0 – Маркову и Емелину за игру с Канадой

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов после полуфинального матча Кубка мира-2016 с Канадой (3:5) выразил сожаление по поводу поражения, передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. По словам форварда, когда допустила нелепые ошибки. Россияне вели в счете по ходу второго периода, однако не смогли удержать преимущество.

– Мы допустили нелепые ошибки, в каких-то мелочах, – сказал Кузнецов. – Нельзя винить кого-то одного. У нас только Бобровский выделялся. Вместо того, чтобы увеличить преимущество, пропустили.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Praga78

"Suzhu Kubok..": a kto v prosteishei situatsii pered vorotami pozvolil Crosby sdelat' golevuyu peredachu v samom kontse 2-go per., kogda my eshe veli 2-1?! Tot samy Kuznetsov!!! Profukali preimushestvo, a chto bylo v 3-m--voobshe vspominat' ne hochetsya...

09:23 25 сентября

Gulj

А что же вы такие" супер профессионалы" ошибки допускаете,идите в АХЛ играйте,там ваше место!

06:08 25 сентября

Сужу Кубок как могу

Евгений, вы лично в этой игре сделали что смогли. Жаль ваши партнеры по нападению не поддержали почин.

05:41 25 сентября

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