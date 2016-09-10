Евгений Кузнецов: "С Канадой будет битва"

Форвард сборной России Евгений Кузнецов после выставочного матча с Чехией в Праге перед Кубком мира (1:2 Б) заверил, что команда еще обязательно прибавит. По его словам, поединок с Канадой в Питтсбурге в ночь с 14 на 15 сентября будет из серии по-настоящему боевых, передает спецкор "СЭ" Марат САФИН.

– Можете оценить готовность команды?

– Оценить сложно. Все-таки товарищеский матч – это товарищеский. Когда выйдешь на основную игру… Как говорят, такого не бывает, всегда должен быть максимально сконцентрирован. Но все равно в турнирах себя как-то иначе настраиваешь и понимаешь, что уже не шуточки.

– А с канадцами может быть товарищеский матч?

– С канадцами? А вы как думаете? (После паузы.) Люди такие интервью дают… Нет, конечно. Будет битва. Мы со всеми бьемся. Я еще ни разу не играл против сборной Канады на таком уровне.