Евгений Кузнецов: "После матча со Швецией обещал и не обманул - сыграли по-другому"

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов уверен, что зрители могли заметить желание и самоотдачу команды в матче Кубка мира со сборной Северной Америки (4:3). По словам форварда, счет игры является закономерным.

- Как и говорил, мы по-другому настраивались сегодня на матч и должны были показать свой лучший хоккей, - сказал Кузнецов. - Наше желание и самоотдача были видны сразу. Я вам обещал и не обманул - сыграли по-другому. Говорил, что будем больше давить соперника, бросать по воротам. В принципе так и было. Считаю, все закономерно. Больше контролируешь шайбу - лучше играешь. Единственное, что мы могли лучше сделать - не терять шайбу в средней зоне. В первом периоде было много потерь. Пару раз соперники нас за это простили.

- Как вам удался сольный проход от ворот до ворот, завершившийся голом? Чистая импровизация?

- Сложно сказать. Защитники разъехались, я один уже поехал к воротам... Говорили бросать побольше - я и бросил.

- Ваш жест - словно крыльями махали - означал, что сборная России пошла на взлет?

- Эмоции. Тяжело контролировать их, и я немножко завелся во время игры. Не знаю, как так получилось, если кому-то не понравилось - извините. (Игорь РАБИНЕР)