Евгений Кузнецов: "Перед Кубком мира лучше быть в стороне от того, что пишут в прессе"

Форвард сборной России Евгений Кузнецов в преддверии стартового матча Кубка мира-2016 со Швецией выразил мнение, что команде лучше не обращать внимание на критику в прессе перед играми. Он также отметил важность сбалансированности в линиях. Игра Россия – Швеция пройдет 18 сентября.

– Со стороны прессы много достается защитникам. Заслуженно или нет? – вопрос Кузнецову.

– Они и меня-то не особо любят. Вы же знаете, что если нападающий не будет помогать защитникам, никогда не будет хороших защитников. У кого-то есть лимит на доверие, грубо говоря. Хорошо ребята играют, просто, я думаю, надо помогать всем вместе. В принципе, я считаю, что у нас хорошие защитники, хорошее нападение, хороший вратарь, но главное – быть сбалансированными везде, друг другу помогать и не обращать внимания на то, что где-то кто-то пишет или по телевизору говорит. Потом – конечно, было бы интересно кого-то встретить, пообщаться на эту тему, услышать мнение хоккеистов, которые поиграли, прислушаться к ним. Но сейчас переживать, читать – не все же хорошее пишут. Лучше, наверное, где-то в стороне от этого быть.

– У многих тут за океаном семьи, родители, дети. Вы сейчас контактируете с семьями? Они вам поддержку оказывают какую-то?

– Мы же не первобытные люди, правильно? Если кто-то может с семьей дома жить – вы же понимаете, что тут организация, всем надо верить, все для этого построено. Здесь нет таких людей, кто пойдет сейчас и напьется. Пойдет куда-то гулять. Тем самым ты просто подставишь всех. Подведешь ребят по команде. Есть выходные для этого. Там уже – да, пожалуйста. Но я ни разу не видел, чтоб так было. У нас есть такое мероприятие – снэк называется. Вечером оно, сырники мы там кушаем, блины. Полдесятого примерно вечера. Люди всегда раньше приходят, у нас там шахматы, домино, но чтоб… В баре посидеть ты можешь, целый год там пройти с командой, а именно так, чтобы сидеть, улыбаться – такое редко бывает. Все ребята отдыхают спокойно в команде. Да, семья у кого-то есть. Повидались – и хватит. Моя жена дома с родителями. Понимает, что я не смогу быть между, захочу уделять все внимание сборной. У каждого свое. Конечно, они скучают, я скучаю, но такая у меня работа. Нужно немножко тут потерпеть, но ведь немного же осталось, и, в принципе, это ведь приятно.