Евгений Кузнецов: "Овертайм "три на три" на большой площадке? Да нет разницы!"

Форвард сборной России Евгений Кузнецов после выставочного матча с Чехией в Праге перед Кубком мира (1:2 Б) выразил мнение, что нет большой разницы между игрой на большой и маленькой площадке после перехода по "восходящей". При этом он отметил, что если "физика" заложена, то хоккейные моменты еще предстоит подтянуть, передает спецкор "СЭ" Марат САФИН.

– Овертаймы "три на три" на большой площадке – это что-то…

– Вы в России это в первый раз увидели, а я-то на такое уже насмотрелся. И на большой площадке – это то же самое. Поймите, абсолютно никакой разницы нет. Да, может, после большой на маленькую приходишь – немного непривычно, а когда после маленькой на большую – не чувствуешь разницы.

– Бегать не больше?

– Так это этап подготовки, наоборот – хорошо, пробежаться...

– И не задохнулись?

– Нет, мы же тренировались. Физически мы готовы. Главное – войти в хоккейный ритм, чтобы чувствовать партнеров, отскоки. Это тяжело находишь, зато летом легко теряешь, когда не играешь в хоккей, а работаешь над "физикой". Так что этот процесс занимает какое-то время. Но мне сегодня больше понравилась игра. Пусть уступили, но было больше положительных моментов.