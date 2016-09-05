Евгений Кузнецов: "Козыри сборной России? Если пики, то пики, если крести, то крести"

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов после первой тренировки в рамках подготовки к Кубку мира-2016 отметил, что предстоящий турнир можно сравнить с хоккейным турниром на Олимпиаде.

– С Кучеровым и Овечкиным мы провели всего одну тренировку, пока рано что-то говорить, – приводит официальный сайт ФХР слова Кузнецова. – Но Никита очень талантливый парень, думаю, с ним легко будет найти общий язык.

Думаю, что Кубок мира можно сравнить с хоккейным турниром на Олимпиаде. Турниру уделяется много внимания, в нем примут участие лучшие игроки. Здесь нет ни аутсайдеров, ни фаворитов, все команды примерно равны. Нужно доказывать, что мы сильнее, что можем играть в новый лучший хоккей.

Какие козыри у нашей сборной? Если пики, то пики, если крести, то крести. А если серьезно, то сейчас пока сложно говорить. Давно уже доказали, что шайба двигается быстрее, чем игрок, и если мы будем играть дисциплинированно, в свой хоккей, в передачи, тогда у нас много шансов. Необходимо играть сбалансированно в обороне, в атаке и в средней зоне. Думаю, все будет складываться из мелочей.