00:29 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Евгений Кузнецов: "Если будем играть со Швецией компактно, у нас будет много моментов"

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Нападающий сборной России Евгений Кузнецов в преддверии стартового матча на Кубке мира-2016 против Швеции подчеркнул, что он старается быть расслабленным, настраиваясь на игру. Встреча состоится в воскресенье и начнется в 22.00 по московскому времени.

– Наверное, за сутки до игры не стоит сильно закрываться, – приводит официальный сайт ФХР слова Кузнецова. – Лично я стараюсь быть расслабленным, а уже с утра, часа за три-четыре до игры – посерьезнее. Не нужно постоянно думать об игре, можно перегореть. Все отработано, система и схемы в голове есть. А потом нужно выходить и играть в хоккей.

– Что скажете о шведах?

– У них новый тренер, который предпочитает североамериканскую систему. Постоянно играют в пас, хорошо катаются. Знаю, что не любят играть без шайбы. Если шайба будет у нас и мы будем играть компактно, друг за друга, подстраховывать – у нас будет много моментов.

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